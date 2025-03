Prinz Harry: Macht er jetzt eine Netflix-Doku über Diana?

"Harry ist in der einzigartigen Lage, nicht nur über die Frau zu sprechen, die er als seine Mutter kannte, sondern auch ihre Rolle als eine soziale und kulturelle Ikone zu untersuchen, die immer noch von so vielen geliebt wird", heißt es in dem Bericht. Der 40-Jährige könnte es sogar als eine Chance sehen, um "Brücken zu William und dem Rest seiner Familie zu bauen".

Prinz Harry, der damals erst 12 Jahre alt war, als seine Mutter bei einem tragischen Autounfall in Paris starb, hat seine persönlichen Erinnerungen und seine tiefe Trauer bereits in seinen Memoiren "Spare" (2023) verarbeitet. Dort beschreibt er, wie er die Nachricht von Dianas Tod von seinem Vater, Charles, erfuhr. Trotz des tragischen Ereignisses hielt er sich lange Zeit an der Vorstellung fest, dass seine Mutter sich einfach nur "versteckt" hatte und nicht wirklich tot sei – eine Theorie, die ihm noch Jahre später Trost spendete. Auch in Interviews hat Harry immer wieder betont, dass er seine Mutter in allem, was er tut, ehrt und dass er "der Sohn seiner Mutter" ist.