Lady Gaga: Gruppen-Tattoo nach Oscar-Auftritt

Nach ihrem Auftritt bei den Oscars, bei dem die Sängerin mit der Unterstützung zahlreicher Missbrauchsopfer ihren Song „Til It Happens To You“ sang, entschied sie sich dazu, sich zusammen mit den Betroffenen ein Gruppen-Tattoo stechen zu lassen.

„Wir haben Backstage abgehangen und dann haben sie mir erzählt, dass sie sich alle dasselbe Tattoo stechen lassen wollen“, erzählt Gaga gegenüber Z100. „Ich hatte vor der Performance keine Zeit, um zu gehen, aber ich wollte eines mit ihnen zusammen haben, deswegen habe ich meins nach der Performance bekommen".

Nun schmückt ihre linke Schulter ein Tattoo mit einer ganz persönlichen Bedeutung, durch das sie und andere Betroffene für immer miteinander verbunden sein werden. "Ich muss ein großes Dankeschön an die Menschen aussprechen, die mit mir auf die Bühne gekommen sind, denn ich war niemals so ein Wrack wie eine Woche vor der Performance", erklärt die 29-Jährige weiter.