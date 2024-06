Lady Gaga: Sie verrät ihr trauriges Geheimnis

In einem TikTok-Statement stellte Gaga jetzt klar: "Ich bin nicht schwanger, aber am Boden, weine im Fitnessstudio". Eingefleischte Swifties wissen: Hierbei handelt es sich um ein Zitat aus Taylor Swifts Song "Down Bad". Und das hat Gaga sicher nicht zufällig gewählt. Denn dass es ihr angesichts der wilden Spekulationen echt mies geht, dürfte klar sein! Schließlich träumt die Sängerin schon länger davon, Mutter zu werden: "Ich kann es kaum erwarten, mal Kinder zu haben. Es ist wahrscheinlich das Wundervollste, was wir erleben können: einen kleinen Menschen in sich wachsen zu spüren", gab Gaga schon vor Jahren in einem Interview zu. Bisher hat es aber noch nicht geklappt, trotz vierjähriger Beziehung zu Unternehmer Michael Polansky (46).