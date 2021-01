Lars Tönsfeuerborn: Liebescomeback mit Nicolas Puschmann

Auch diesmal macht der 31-Jährige die News über Instagram offiziell.

"Ihr Lieben, wie so oft im Leben, scheinen die Dinge manchmal anders als sie sind. Und wie so oft, braucht es im Leben auch mal eine zweite Chance. Und diese möchte ich mir jetzt zusammen mit Nicolas Puschmann geben. Auch wenn die letzten Wochen nicht einfach waren und die ein oder andere falsche Entscheidung getroffen wurde, bin ich mir meiner Gefühle für Nicolas mehr als sicher. Wir mussten im vergangenen Jahr viele Hürden bewältigen und haben immer wieder für diese Beziehung gekämpft. Da wir beide keine Menschen sind, die schnell aufgeben, möchten wir unseren gemeinsamen Weg weitergehen", schreibt er happy.

Doch es wird sich einige ändern. "In diesem Zusammenhang bitten wir um euer Verständnis, dass wir die Beziehung in Zukunft privater halten möchten. Sicherlich wird man uns aber auch mal zusammen sehen. Ich weiß nur eins, ich liebe diesen Mann und möchte ihn in meinem Leben nicht missen und mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen", so Lars weiter.

Ein Happy End für die Liebe....