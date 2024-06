Laura Wontorra: Der neue Mann an ihrer Seite!

Robin Gosens (29), der aktuell beim 1. FC Union Berlin unter Vertrag steht, wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) nicht für die Heim-EM in den Kader berufen - jetzt kann er doch noch bei der EM dabei sein! Neben Johannes B. Kerner (59) und Michael Ballack (47) wird der 29-Jährige bereits beim Auftaktspiel am kommenden Freitag für MagentaTV in München vor der Kamera stehen und als EM-Experte sein Wissen kundtun.