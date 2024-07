Laura Wontorra nach "Grill den Henssler"-Abschied: Es steht Großes für sie an

Was sie damit sagen will? Unklar. Mit dem Hashtag "stay tuned" deutet Laura Wontorra jedoch an, dass Fans es bestimmt bald erfahren werden. Eins ist auf jeden Fall gewiss: Die Bilder von diesem Fotoshooting in High Heels und lässiger Jeans-Lederjacken-Kombi kommen jetzt schon super bei ihren Anhängern an. In den Kommentaren wird sie mit Komplimenten und Zuspruch überschüttet. "Laura, wie schön kann ein Mensch bitte sein? Bin gespannt! Asal hat ja einen mega Look gezaubert", freut sich ein Fan und lobt die Arbeit des Make-Up-Artists. Ein Anderer schwärmt: "Laura, was für eine traumhaft wunderschöne Frau. Ich seh dich so gerne und schlagfertig ohne Ende. Bravo und weiter so".

Was genau Großes ansteht, verrät die Moderatorin also noch nicht, jedoch, was auch immer es ist, auf die Unterstützung ihre Fans kann sie jetzt schon zählen.

