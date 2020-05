Lavinia Wollny: Große Sorge nach dem Abnehm-Hammer!

hat in letzter Zeit ordentlich abgespeckt - und ist seitdem kaum mehr wiederzuerkennen. Doch richtig happy scheint Lavinia, trotz ihres Abnehm-Erfolgs nicht zu sein...

Silvia Wollny: Sex-Eklat um Tochter Lavinia!

Große Sorge um Lavinia Wollny

Vor kurzem löschte die Wollny-Tochter alle Beiträge von ihrem -Account. Mittlerweile hat Lavinia zwar einige neue Bilder veröffentlicht, ihre Kommentare geben allerdings Grund zur Sorge. So schreibt sie beispielsweise Sätze wie "Ein guter Mensch zu sein, hat mir bis jetzt nur geschadet", "Halte Abstand von Menschen, die dich müde machen und sich nur melden, wenn sie was brauchen" und "Ich glaube, dass es manchmal besser ist still zu sein, statt zu reden, weil es meistens sowieso nicht verstanden wird." Ohje, das hört sich ja gar nicht gut an...

Was mit Lavinia los ist, verriet sie bisher nicht. Fakt ist jedoch, dass sich die 20-Jährige auch in der Sendung " " rar macht. Vielleicht braucht Lavinia momentan einfach ein wenig Zeit für sich...

Ist Schwester Sarafina endlich schwanger? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: