Lea Hoppenworth: So tickt die neue Princess Charming

Die 30-jährige Lea lebt in Berlin und geht schon seit dem Frühjahr 2022 als Single durchs Leben. Ihre längste Beziehung hielt drei Jahre. Jetzt will sie endlich jemanden finden, der ihre Liebe für Teigwaren und Kuscheleinheiten teilt.

Auf ihr TV-Abenteuer freut Lea sich sehr. "Es ist ein unglaubliches Gefühl. Es bringt sowohl große Freude als auch einige Schwierigkeiten mit sich, in eine solche Rolle zu schlüpfen. Es ist für mich eine einmalige Möglichkeit, selbstbewusst meine Grenzen zu erkennen und zu erweitern", erzählt sie im Interview mit RTL. Und warum ist sie noch Single? "Weil ich mich mittlerweile sehr gut kenne und genau weiß, was ich will. Ich habe gewisse Ansprüche an eine Beziehung. Wenn diese nicht erfüllt sind, gehe ich auch keine romantische Beziehung mehr ein. Diese Klarheit hilft mir, authentisch zu bleiben und sicherzustellen, dass zukünftige Beziehungen wirklich liebevoll, erfüllend und sinnvoll sind."