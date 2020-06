Lena Gercke: Heimliches Baby-Glück!

Lena Gercke hat Anfang 2016 die Beziehung zu Kilian Müller-Wohlfahrt öffentlich gemacht. Ihre Beziehung halten sie weitgehend privat. Doch auf den seltenen Schnappschüssen die es gibt, ist ihnen das Glück deutlich anzusehen. Bei Kilian scheint sich Lena geborgen zu fühlen - und das braucht sie jetzt auch!

Denn die schöne Blondine muss aktuell ziemlich viel Kritik ertragen. Sie steht auch in dieser Staffel für "The Voice of Germany" als Moderatorin auf der Bühne. Dafür bekommt sie nicht nur herben Gegenwind von den Fans der Sendung. Auch ihr Co-Moderator Thore Schölermann zog jetzt ordentlich vom Leder. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich damit von Anfang an einverstanden war", so der Moderator über seine Kollegin, die seit 2015 an seiner Seite steht. Autsch....