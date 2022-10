Lena Meyer-Landrut: Traurige Beichte! "Ich halte generell sehr wenig von mir"

Die "The Voice Kids"-Jurorin konnte in ihrer Kindheit kein richtiges Selbstbewusstsein entwickeln: Sie ist ohne Vater aufgewachsen und hat von ihrer Großmutter immer wieder vermittelt bekommen, keinen Glauben an sich selbst zu haben. Davon habe Lena "einen richtig Hau", wie sie erzählt. "Ich halte generell sehr wenig von mir", gesteht sie weiter.

Dennoch mache sie ihrer Großmutter keinen Vorwurf. Sie habe sie trotzdem geliebt und erklärt, dass das wohl ein Generationen-Ding sei.

Ihr wollte wissen, was hinter den Kulissen von "The Voice" abging? Im Video erfahrt ihr mehr!