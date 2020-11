Lena Meyer-Landrut: Trauriges Aus! Jetzt ist es offiziell

Jetzt wurde die neue "The Voice Kids"-Jury bekannt gegeben. Und da sucht an die 29-Jährige vergeblich. An ihrer Stelle macht nun Stefanie Kloß von "Silbermond" mit, die sitzt momentan auch in der Staffel von "The Voice of Germany" vor dem Buzzer.

Auch mit dabei: Álvaro Soler und Wincent Weiss und auch Michi Beck und Smudo von den "Fantastischen Vier".

Die Fans sind gespaltener Meinung! Vielen wird Lena tatsächlich in der Jury fehlen, andere freuen sich riesig über die neuen Gesichter. Vor allem auf Vincent Weiss. Und am Ende ist eine Sache sowieso noch wichtiger: Welche Talente werden die Coaches wohl von den Stühlen reißen?

Süße Überraschung bei Lena Meyer-Landrut! Alle Infos gibt es im VIDEO: