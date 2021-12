Leonard Hubbard: Der HipHop-Star ist tot

Im Jahr 1992 kam er in die Band, welche damals noch den Namen "The Square Roots" hieß. Von Von „Organix“ (1993) bis „Game Theory“ (2006) wirkte er in jedem Album mit. Die Gruppe feierte über die Jahre viele Erfolge. Besonders der Song "You Got Me" aus dem Jahr 1988 war ein absoluter Hit. Im Jahr 2006 kam es zum Streit: Leonard „Hub“ Hubbard verklagte einen frühen Bandkollegen. Hintergrund war, dass er behauptete, dass er laut Vertrag zum Mit-Eigentümer der Band gemacht habe, aber dafür nicht angemessen bezahlt wurde.

2021 sind weitere Stars von uns gegangen - mehr dazu erfährst du hier im Video: