Leonardo DiCaprio: Liebes-Hammer! Dieser Frau macht er jetzt den Hof

Wer hätte denn damit gerechnet? Leonardo DiCaprio soll laut einem anonymen Insider niemand geringeren als das Topmodel Gigi Hadid daten. Was so überraschend an der Wahl des 47-Jährigen ist? Eigentlich wurde der Hollywood-Größe nachgesagt, dass er keine Frauen datet, die über 25 Jahre alt sind. Doch mit Gigi Hadid scheint dieser Bann gebrochen zu sein. Denn das Model ist bereits 27 Jahre alt und sogar Mutter einer kleinen Tochter. Will Leonardo DiCaprio etwa sesshaft werden und eine Familie gründen?