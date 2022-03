Mamas Lieblinge: Die Mütter der Mega-Stars

Zum verwechseln ähnlich

Wenn man Heidi und Erna Klum so nebeneinander stehen sieht, dann erkennt man direkt, dass die beiden Frauen miteinander verwandt sind. Die blonden Haare, die Augenpartie und das gleiche verschmitzte Lächeln. Doch was auf dem Familienfoto so harmonisch aussieht, entspricht leider nicht der Realität. Immer wieder gibt es zwischen Heidi und ihrem Vater Stress. Es geht um Geld, Verträge und Namensrechte. Auf welcher Seite Mama Erna steht, bleibt jedoch unklar...