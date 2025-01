Leslie Charleson: "General Hospital"-Star mit 79 Jahren gestorben

Zur genauen Todesursache der Schauspielerin ist bisher nichts bekannt. Allerdings soll Charleson zuletzt mehrfach gestürzt und dadurch nur noch eingeschränkt mobil gewesen sein - auch der Grund, warum die Darstellerin Ende 2023 ihre Arbeit vor der Kamera beendete. Bis zu diesem Zeitpunkt war sie in insgesamt 2.079 Episoden als Dr. Monica Quartermaine zu sehen und hält damit den Rekord für die längste Präsenz in der Serie.

Für ihre herausragende Darstellung wurde die Schauspielerin viermal für den Emmy nominiert. Neben ihrer Arbeit bei "General Hospital" war Charleson in mehr als 40 weiteren Produktionen zu sehen, darunter "Diagnose: Mord" und "Friends". Ihr Debüt gab sie 1965 in der Serie "A Flame in the Wind".