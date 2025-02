"Let's Dance" 2025: Ausfall! Leyla Lahouar kann in Show 1 nicht tanzen

Das hat sich Leyla Lahouar (28) mit Sicherheit ganz anders vorgestellt. Die Influencerin hatte sich so auf ihre Teilnahme bei "Let's Dance" gefreut, jetzt macht ihr die Gesundheit einen Strich durch die Rechnung. Wie RTL am Mittwoch bekannt gegeben hat, wird Leyla in Show 1 am Freitag ausfallen.