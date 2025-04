"Let‘s Dance" 2025: Die Tänze für Show 6 sind da – für einen Kandidaten wird es besonders schwierig

Nach den spektakulären Performances der letzten Woche geht es am Freitag mit frischen Choreografien und neuen Songs in die nächste Runde. Von gefühlvollem Contemporary über klassischen Langsamen Walzer bis zur feurigen Samba ist wieder alles dabei. Die Promis müssen sich nicht nur tänzerisch steigern – auch musikalisch warten auf sie teils ungewohnte Töne.

Hier kommen die Tänze der 6. Show im Überblick:

Diego & Ekaterina tanzen einen Contemporary zu "Sign of the Times" von Harry Styles

Christine & Valentin wagen sich an einen Langsamen Walzer zu "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt" von Marlene Dietrich

Fabian & Anastasia versuchen sich am Slowfox zu "You Give Love a Bad Name" von Bon Jovi

Jeanette & Vadim zeigen einen Jive zu "Dear Future Husband" von Meghan Trainor

Marc & Renata tanzen ebenfalls Slowfox, diesmal zu "The Way You Make Me Feel" von Paul Anka

Marie & Alexandru präsentieren einen Langsamen Walzer zu "My Heart Cries for You" von Brenna Whitaker

Taliso & Patricija bringen große Emotionen im Contemporary zu "Arcade" von Duncan Laurence auf die Bühne

"SelfieSandra" & Zsolt sorgen mit einer Samba zu "Hips Don't Lie" von Shakira für heiße Stimmung