Lets Dance 2025: Tänze der ersten Show und zwei böse Überraschungen!

Wer welchen Tanz performt? Fabian Hambüchen (37) und Anastasia Maruster (27) setzen auf Tempo und starten mit einem schwungvollen Jive zu "Footloose" von Kenny Loggins. Bei Selfiesandra (25) und Zsolt Sándor Cseke (37) wird es auch energiegeladen. Sie präsentieren einen Cha-Cha-Cha zu "Hooked On A Feeling". Taliso Engel (22) und Patricija Ionel (30) zeigen ihr Können mit einem eleganten Quickstep zu "I'm Not The Only One" von Sam Smith. Dank seines Freitickets aus der Kennenlernshow kann Taliso in dieser Woche nicht ausscheiden.

Spannend wird es auch für Roland Trettl (53) und Kathrin Menzinger (36), die mit "Let's Groove" von Earth, Wind & Fire auf einen feurigen Cha-Cha-Cha setzen. Simone Thomalla und Evgeny Vinokurov präsentieren hingegen einen Langsamen Walzer zu "Suddenly" von Tony Bennett. Osan Yaran (38) und Christina Hänni (35) bringen mit einem Tango zu "There Is Nothing Holding Me Back" von Shawn Mendes die Leidenschaft auf die Bühne.