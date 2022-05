Let's Dance: Sex hinter den Kulissen! Insider packt alles aus

In ihrem Podcast "Die Pochers!" nehmen Oliver und seine Frau Amira kein Blatt vor den Mund. Natürlich war auch ihre "Let's Dance"-Teilnahme ein großes Thema. Während Amira aus dem Schwärmen über ihre Kollegen nicht rauskommt, glaubt Oli nicht an echte Freundschaften. "Ich kann mit deiner Nummer kommen. Es sind alle so nett. Ich habe so tolle Menschen kennengelernt. Ich bin gespannt, ob du 4 Wochen nach der Sendung noch irgendeinem eine WhatsApp schreibst oder jemanden zu deinem 30. Geburtstag einlädst", ätzt der Comedian, der 2019 den siebten Platz in der Sendung belegte.