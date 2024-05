"Let's Dance": Bittere Neuigkeiten kurz vor dem Finale! Diese Promis fallen aus

Die Vorbereitungen auf das "Let's Dance"-Finale laufen auf Hochtouren. Die drei verbleibenden Kandidaten haben ihre letzten Proben absolviert und hoffen nun, dass in der Live-Sendung am Freitagabend alles glattlaufen wird. Doch hinter den Kulissen kommt es nun zu Turbulenzen. Denn nicht nur stehen Detlef D! Soost, Gabriel Kelly und Jana Wosnitza im Finale auf der Bühne, sondern auch ihre ehemaligen Mitstreiter - so zumindest der Plan!

Denn am Donnerstagnachmittag hat RTL bekannt gegeben, dass zwei Promis ausfallen. Im Statement des Senders heißt es: "Mark Keller und Kathrin Menzinger können wegen seiner Verletzung leider nicht im Finale tanzen. Und auch Tillman Schulz ist verletzt und muss auf seinen Final-Auftritt mit Patricija Ionel verzichten."

Für Tillman Schulz und Mark Keller endet damit ihre "Let's Dance"-Reise endgültig. Besonders Schauspieler Mark Keller zeigt sich demütig und widmet seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger einen emotionalen Post auf Instagram, nachdem er die Show nach einer Achillessehnen-Verletzung freiwillig verlassen hatte. Er schreibt: "Liebe Kathrin Menzinger, ich wollte mich bei dir nochmal bedanken für deine unglaubliche Energie, für deine Liebe und Leidenschaft. Und dass ich durch dich diese Tänze hab erleben dürfen. Diese Reise wird für mich unvergesslich bleiben! Danke dir und 'Let's Dance' für alles!"