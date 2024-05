Let's Dance: Das sind die Paare in der Profi-Challenge!

Dieses Jahr gibt es eine Regeländerung. Zum ersten Mal stehen drei Tänze an. In der ersten Runde performen die neun Paare ihre selbstausgedachte Einzelkür. In der zweiten Runde müssen Kandidaten dann nochmal ran und alle zum selben Song tanzen. Anschließend dürfen die Zuschauer die Top 3 bestimmen. Diese müssen dann beim finalen Dance Off überzeugen. Auch hier wird der Song von der Produktion vorgegeben.