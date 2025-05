"Let's Dance"-Favoritin angeschlagen: "Komplett fertig"

Jetzt geht es wirklich um alles! Schon in wenigen Wochen steht das große Finale von "Let's Dance" an und nun kämpfen nur noch fünf Promis um den Titel "Dancing Star 2025". Eine davon ist Marie Mouroum (32). Die Stuntfrau hat sich in den letzten Shows zur heimlichen Favoritin auf den Sieg gemausert.