"Let’s Dance": Harte Kritik! Jorge González fällt bei den Zuschauern durch

Wenn Jorge González (57) für eines bekannt ist, dann für seine schrillen Looks. In jeder "Let's Dance"-Show präsentiert sich der Juror anders: Mit auffälliger Kopfbedeckung, Haare bis in den Himmel gestylt, oder so hohen High Heels, auf denen selbst Heidi Klum (51) Schwierigkeiten hätte. Doch in der vierten Liveshow von der Tanzshow fällt Jorge durch etwas anderes auf: Wieso sieht er plötzlich so "normal" aus? Genau das fragen sich auch die Zuschauer:innen ...