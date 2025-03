"Let's Dance": Juror Joachim Llambi platzt der Kragen! Machtwort vor Show 4

Bereits in der Auftaktshow am 23. Februar wurde Christine Neubauer von vielen Zuschauern kritisch gesehen. In den sozialen Medien kursierte der spöttische Kommentar: "Hat sie einen Joint geraucht oder einfach nur zu viel Energie?" Neubauer nahm es gelassen und konterte mit Humor: "Den Adrenalinschnaps, ja."

Doch auch nach Show 3 rissen die negativen Stimmen nicht ab. "Sie ist mir zu überdreht", "Weniger wäre mehr" – so lauteten einige der häufigsten Kommentare. Während die Jury ihre Leistung würdigte, urteilten viele Zuschauer nicht nach Tanzkriterien, sondern nach persönlichen Sympathien.