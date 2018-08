"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi zieht vor Gericht!

Normalerweise teilt bei "Let's Dance" gegen die Kandidaten ordentlich aus, jetzt musste eine Neusser Schule dran glauben…

Llambi zog vor Gericht

Ursprünglich wollte der "Let's Dance"-Juror seine Tochter nach den Sommerferien auf die „International School on The Rhine“ in Neuss schicken. Die 10.680 Euro Schulgeld hatte er bereits bezahlt. Doch nachdem er doch nicht mit seiner Familie nach Düsseldorf zog, wollte er das Geld zurück. Es ging sogar so weit, dass er vor dem Landgericht Düsseldorf gegen die Privatschule klagte.

Der Streit endete jetzt mit einem Vergleich. Die Schule muss Joachim Llambi den ganzen Betrag zurückzahlen und die Rechtsanwaltskosten von rund 1.200 Euro übernehmen. Der 54-Jährige muss im Gegenzug nur auf die Aufnahmegebühr (3.250 Euro) verzichten.

"Wer sich auf einen Handschlag mit Llambi verlässt, wird hart bestraft"

Das will die renommierte "ISR" so nicht hinnehmen. Sie sollen Herrn Llambi schon vorher entgegengekommen sein. „Für uns war es schon eine besondere Erfahrung mit welcher Kaltblütigkeit Herr Llambi und seine Anwälte das Entgegenkommen der ISR ausgenutzt haben“, erzählt Emil Cete, Verwaltungsdirektor der "International School on The Rine", der "BILD"-Zeitung. „Wir mussten lernen: Wer sich wie wir auf einen Handschlag mit Llambi verlässt, wird hart bestraft. Von uns bekommt Herr Llambi dafür 0 Punkte.“ Joachim Llambi sieht das anders: „Die Richterin hat uns voll und ganz Recht gegeben. Die Schule hat bereits das komplette Geld zurück überwiesen.“