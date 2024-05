"Let's Dance": Jury-Manipulation! Heftige Vorwürfe von Christian Polanc

Das Verhalten von Joachim Llambi (59) ist Polanc ein Dorn im Auge. In Bezug auf Ann-Kathrin Bendixen (24) habe er zu oft betont, dass diese in der Show nicht weiterkommen darf. "Ich finde es nicht gut, wenn die Jury die Zuschauer - und das sogar, ohne einen Hehl daraus zu machen - manipuliert", poltert Polanc in der neuesten Episode seines Podcasts "Let's Talk About Dance". "Was zum Teufel hat die Jury mit den Anrufern zu tun?", fragt er sich."Ich finde, die Jury sollte sich nicht in die Anrufe einmischen und nicht dahingehend manipulieren. Redet nicht über Anrufer, die Anrufer machen ihr eigenes Bild." Recht hat er!

Besonders bitter: Schon während seiner Zeit bei "Let's Dance" habe er sich sehr über solche Aktionen aufgeregt. "Eine Jury sollte doch dafür da sein, das Tanzen zu bewerten und nicht, um Anrufer zu generieren", feuert Polanc. Auweia! Hier ist das letzte Wort bestimmt noch nicht gesprochen ...