"Let's Dance": "Katastrophe!" – Profitänzerin gibt ernüchterndes Update

In der letzten "Let's Dance"-Show lief es für Taliso Engel (22) noch so gut: Mit stolzen 23 Punkten wurde der Schwimmer gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Patricija Ionel (30) und ihrem Quickstep bewertet. Sein Weiterkommen war allerdings sowieso nicht gefährdet, da sich der sehbehinderte Profisportler in der Kennenlernshow das heiß begehrte Direktticket ertanzt hatte. Doch wie Show zwei am kommenden Freitag ausgeht, steht noch in den Sternen! Jetzt meldet sich Patricija Ionel mit einem – weniger vielversprechenden – Trainings-Update bei ihren Fans.