Let's Dance 2025: Die Kandidaten stehen fest – Wer überrascht, wer überzeugt und wer sorgt für Drama?

Der Druck ist also groß, die Erwartungen hoch – und die Konkurrenz stärker denn je. Fans der Show dürfen sich auf eine dynamische Staffel voller Überraschungen freuen. Ob Drama, Romanzen oder spektakuläre Tanzeinlagen – „Let's Dance“ 2025 wird sicherlich wieder alle Register ziehen.

Wer am Ende die begehrte Trophäe in den Händen halten wird, steht noch in den Sternen. Doch eines ist sicher: Die Tanzfläche ist bereitet, die Show kann beginnen!

Ob es ernsthafte Chancen auf ein Comeback von Profi-Tänzer Christian Polanc geben könnte, erfährst du in unserem Video: