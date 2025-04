"Let's Dance": Klares Ergebnis! Taliso Engel sticht Fabian Hambüchen aus

Wer gewinnt die 18. Staffel von "Let's Dance"? Während die Jury regelmäßig Top-Wertungen für Fabian Hambüchen (37) vergibt und ihn als klaren Favoriten sieht, zeigt sich jetzt: Das Publikum hat einen ganz anderen Liebling – und der heißt Taliso Engel (22).

In einer aktuellen Studie von Casino.at, die die Publikumsreaktionen auf Artikel über die Promis untersucht hat, landet der Para-Schwimmer mit 56 % positiven Reaktionen überraschend auf dem ersten Platz. Und das, obwohl er in der Show schon mehrfach um den Einzug in die nächste Runde zittern musste.