"Let's Dance"-Lulu: Mobbing-Beichte! Jetzt spricht sie über die Schattenseiten

Bei "Let's Dance" 2024 sicherte sich Sophia-Luisa "Lulu" Lewe (32) den fünften Platz. Jetzt will die Sängerin unter ihrem Künstlernamen LVLV so richtig durchstarten und veröffentlichte am 19. Juli ihre neue Single "Drifte ab". Die Leidenschaft für die Musik liegt bei Lulu in der Familie. Als sie gerade einmal 9 Jahre alt war, spielte sie bereits im Musikvideo zu "From Sarah with Love" ihrer großen Schwester Sarah Connor (44) mit. Doch der frühe Rum war Fluch und Segen zugleich. Jetzt sprach Lulu offen mit InTouch Online über die Schattenseiten des Lebens in der Öffentlichkeit.