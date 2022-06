"Let’s Dance"-René Casselly: Nach dem Finale lässt er endlich die Liebesbombe platzen

Denn: Der gutaussehende Entertainer ist leider längst glücklich vergeben! "Ich bin so stolz und dankbar dafür, so eine tolle Frau in meinem Leben zu haben. Ich liebe dich, Baby", schrieb er der spanischen Akrobatik-Künstlerin Quincy Azzario (28) auf Instagram. Welch eine rührende Liebeserklärung! Seit fast vier Jahren verdreht die sexy Artistin dem Frauenschwarm den Kopf. Kein Wunder! Sie ist hübsch, durchtrainiert und teilt mit René dieselbe Leidenschaft: den Zirkus!

Wie René ist Quincy in der Manege ein gefeierter Star. Einst trat sie mit ihrer Schwester Katie Santos als die "Azzario Sisters" auf – begeisterte im Zirkus "Roncalli", im "Pariser Cirque d’Hiver" und ist aktuell sogar Restaurant-Managerin in Renés Tierpark, dem "Kimba Elephant Park" in Ungarn. Wow! Ein aufregendes Leben, das auch Überflieger René kennt und liebt. "Ich bin Artistenkind in vierter Generation und bin in den Zirkus hineingeboren worden", erzählte er in einem Interview.

Den Fans ist klar: Die zwei haben sich gesucht und gefunden! In den sozialen Netzwerken zeigen sie ganz offen ihre junge Liebe, präsentieren sich eng umschlungen und knutschend. Wie süß! Scheint, als hätte der Cousin von Sänger Ramon Roselly (28) derzeit eine echte Glückssträhne! Ob der "Let’s Dance"-Star seiner Liebsten wohl bald einen Antrag macht? Vielleicht umgeben von seinen geliebten Elefanten, ein festlicher Kronleuchter erhellt die prächtige Zirkuskulisse – hach, allein die Vorstellung ist einfach zauberhaft…