"Let's Dance"-René Casselly & Kathrin Menzinger: Nach dem Finale soll es jeder wissen

Wie René nun nach seinem "Let's Dance"-Sieg berichtet, hat er nach den drei Monaten des intensiven Trainings in Kathrin definitiv eine Freundin fürs Leben gefunden. So offenbart er gegenüber "Bild": "Ich kann es noch gar nicht richtig glauben. Mein Ziel war ja am Anfang nur, die erste Runde zu überstehen. Jetzt habe ich das Ding gewonnen. Bei 'Ninja Warrior' war ich zu verkrampft, weil ich das Ding unbedingt gewinnen wollte. Hier wollte ich mit Spaß rangehen und mich als Person auch einfach mal neu erleben. Das hat fantastisch geklappt und ich bin unendlich dankbar dafür." Er ergänzt: "Wir verstehen uns nicht nur auf dem Parkett, sondern auch außerhalb. Das ist sehr schnell gewachsen und jetzt schon ganz groß. Da ist etwas ganz Besonderes zwischen Kathrin und mir." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: René und Kathrin haben bei "Let's Dance" definitiv zueinander gefunden. Doch geht bei den beiden mehr als nur Freundschaft? Schließlich wären sie nicht das erste Paar, was auf dem Tanzparkett seine Gefühle füreinander entdeckt hat.

Wie es für die beiden wohl weiter geht? Wir können gespannt sein ...