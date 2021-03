Let's Dance: Skandal hinter den Kulissen - Insider packt aus

Alexander Klaws, der ebenfalls zu Gast war, machte dagegen andere Erfahrungen. "Für mich ist der Begriff Family richtig, wenn ich an 'Let’s Dance' denke. Es wird immer so breitgetreten: 'Och, wir mögen uns alle!' Aber es ist wirklich ein Zusammenhang da. Man muss aber natürlich auch Glück mit dem Cast haben. Bei uns waren wirklich alle eng miteinander, hatten Spaß miteinander und wir haben uns auch alle nicht so ernst genommen." So unterschiedlich kann es also laufen...

Bittere Entscheidung bei "Let's Dance"! Im Video erfahrt ihr, welche Profitänzer dieses Jahr gehen mussten: