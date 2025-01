"Let's Dance"-Star: Freundin offiziell! Nach Schicksalsschlag wieder glücklich

Starkoch Roland Trettl schwingt bald bei "Let's Dance" das Tanzbein – doch nicht nur auf dem Parkett sorgt er für Schlagzeilen. Auch privat gibt es aufregende Neuigkeiten: Der 53-Jährige ist frisch verliebt in Stuntfrau und Ex-GNTM-Kandidatin Miriam Höller. Mit einem innigen Instagram-Post machte Trettl die Beziehung öffentlich. Das Bild zeigt ihn und Miriam eng umschlungen in einem Flugzeug, während er ihr liebevoll einen Kuss auf die Stirn gibt. Dazu kommentiert er schlicht: "True". Gerüchten begegnet er direkt mit klaren Worten: "Es ist kein Verlobungsring an Miriams Finger. Und kein Ehering."