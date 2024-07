"Let's Dance"-Star Jana Wosnitza: Jetzt ist Toni Kroos an ihrer Seite

Die Icon League ist eine Kleinfeldliga für Amateur-Kicker. Am 28. Juli findet der "Draft-Day" statt, bei dem die Spieler auf die Mannschaften verteilt werden, von denen auch die Fußball-Profis David Alaba (32) und Antonio Rüdiger (31) eigene Teams übernehmen werden. Der erste Spieltag wird am 1. September in der Lanxess-Arena Köln sein. Gespielt werden soll im 5 gegen 5 Modus. Außerdem wird es jede Menge neuer Regeln und Ideen für Spiele neben dem Fußball geben.