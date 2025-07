"Let's Dance"-Star verrät süßes Geheimnis: "Der Kinderwunsch ist da"

Isabel Edvardsson (43), Christina Hänni (35), Renata Lusin (38) und Patricija Ionel (30) wurden alle im vergangenen Jahr Mutter, im Fall von Christina und Renata sogar zum ersten Mal. In diesem Jahr ist es in Sachen Familienplanung allerdings noch still, auch wenn Renata und ihr Mann Valentin Lusin (38) bereits über Baby Nummer 2 gesprochen haben.