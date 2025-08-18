"Let's Dance"-Stars feiern besonderes Jubiläum

Anastasia begleitet die beliebte RTL-Sendung seit 2024 als Profi-Tänzerin. Ihre Premiere feierte die 27-Jährige mit Comedian Tony Bauer, mit dem sie Platz 7 erreichte. Dieses Jahr konnte sie einen größeren Erfolg verzeichnen: Mit Ex-Turner Fabian Hambüchen tanzte sie sich bis aufs Siegertreppchen. Damit bewies sie, dass sie auch ohne ihren Mann Sergiu auf dem Tanzparkett überzeugen kann. Dieser war 2025 zum ersten Mal bei der Sendung dabei. Mit seiner "Let’s Dance"-Partnerin Leyla Lahouar flog er jedoch nach nur drei Folgen raus.