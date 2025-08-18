"Let's Dance"-Stars feiern besonderes Jubiläum
In der "Let’s Dance"-Welt kommt es nicht nur auf dem Parkett zu schönen Momenten, sondern auch im Privatleben der Stars.
Auch abseits des Tanzparketts gibt es Grund zur Freude.
© IMAGO / Panama Pictures
Als Profi-Tänzer bei "Let’s Dance" begeisterten Anastasia und Sergiu Maruster dieses Jahr Millionen von Zuschauern. Außerhalb der Show sind die beiden nicht nur ein eingespieltes Tanzpaar, sondern auch ein echtes Traumpaar. Jetzt stand für die beiden ein ganz besonderer Meilenstein an.
Anastasia & Sergiu Maruster: Diesen Tag zelebrieren die "Let's Dance"-Stars
Die beiden feierten gestern ihren ersten Hochzeitstag. An dem schönen Jubiläum ließ Anastasia ihre Fans mit einem Beitrag auf Instagram teilhaben. Dort zeigt sie acht Bilder von ihrem großen Tag und rekapituliert das vergangene Jahr mit ihrem Ehemann Sergiu: "Ein Jahr, das so schnell vorbeigeflogen ist, aber mit unzähligen schönen Momenten und Herausforderungen gefüllt war, die wir Seite an Seite gemeistert haben."
Kurz nach der standesamtlichen Trauung kündigte das Ehepaar an, dass es ihre Hochzeit 2025 noch einmal groß feiern will. Am 6. September soll es so weit sein: Dann wollen Anastasia und Sergiu kirchlich getraut werden und anschließend eine große Party schmeißen.
Eine Geschichte wie aus einem Liebesroman
Die Verlobung von Anastasia und Sergiu war alles andere als gewöhnlich. Während eines Urlaubs in Kroatien löste Anastasia ein Versprechen ein, das sie Sergiu zu seinem Geburtstag gemacht hatte: Die beiden wollten Fallschirmspringen gehen. Anastastia freute sich auf das gemeinsame Abenteuer – ahnte aber nichts davon, wie unvergesslich der Tag wirklich werden würde. Denn Sergiu hatte einen spektakulären Antrag geplant.
Als Anastasia nach ihrem Sprung wieder auf dem Boden gelandet war, erwartete sie ein großes Banner mit der Frage "Nastia, will you marry me?". Sergiu, der mit einem Verlobungsring auf die Knie gegangen war, musste nicht lange auf das "Ja" seiner Partnerin warten. Kein Wunder, schließlich sind die beiden nicht nur privat seit Jahren ein Traumpaar, sondern auch auf dem Tanzparkett.
Bei "Let’s Dance" machen die beiden getrennt Karriere
Anastasia begleitet die beliebte RTL-Sendung seit 2024 als Profi-Tänzerin. Ihre Premiere feierte die 27-Jährige mit Comedian Tony Bauer, mit dem sie Platz 7 erreichte. Dieses Jahr konnte sie einen größeren Erfolg verzeichnen: Mit Ex-Turner Fabian Hambüchen tanzte sie sich bis aufs Siegertreppchen. Damit bewies sie, dass sie auch ohne ihren Mann Sergiu auf dem Tanzparkett überzeugen kann. Dieser war 2025 zum ersten Mal bei der Sendung dabei. Mit seiner "Let’s Dance"-Partnerin Leyla Lahouar flog er jedoch nach nur drei Folgen raus.