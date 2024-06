Leyla Lahouar: Ärger im Urlaub! Das lässt sie sich nicht gefallen

Bei vielen Fans kommt das aber gar nicht gut an! Unter dem Beitrag häufen sich bereits die Kommentare ihrer enttäuschten Follower:

"Langsam hebst du ab. Du warst so süß und unschuldig im Dschungelcamp und jetzt nur noch High-Society-Leben, Urlaub hier, Prada da. Sei wieder du selbst, das steht dir besser."

"Im Gegensatz zu ganz vielen anderen Mädels, die jeden Tag um 6 Uhr aufstehen müssen, um an der Kasse deines dm-Marktes zu sitzen, gönnst du dir täglich ziemlich viel. Vielleicht ist dir dies gar nicht mehr bewusst."

Die Kritik möchte Leyla allerdings nicht akzeptieren. In ihrer Instagram-Story richtet sie das Wort an ihre Fans: "Ich kann das verstehen, weil die Person, von der ich gerade eine Nachricht bekommen habe, sagt, viele können sich das nicht leisten. Nur, weil ich jetzt Sachen poste, die ein bisschen teurer sind und mit euch teile, bedeutet das nicht, dass ich nicht trotzdem die Leyla bin, die ihr kennt. Ich finde, ich kann solche Sachen mit euch teilen, aber auch teilen, wenn ich einfach nur ein Stück Brot esse. Ich will alles mit euch teilen. Auch, wenn ich mir etwas Schönes gegönnt habe, das vielleicht etwas teurer war." Abschließend stellt sie klar, sich nicht verstecken zu wollen. Mit ihren Videos wolle sie allerdings auch niemanden verletzen ... Auweia!