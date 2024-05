Leyla Lahouar: Ein Baby mit Mike Heiter!

Im Dschungelcamp lag dieses Jahr Liebe in der Luft! Nachdem Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) sich bereits in der Sendung annäherten, wurde sie wenig später ein Paar. Gerade erst hatten sie ihren ersten öffentlichen Auftritt in Krümels Stadl auf Mallorca. Die beiden meinen es wirklich ernst miteinander. "Ich bin angekommen nach meiner Reise der letzten Jahre. Leyla ist einfach top. Sie ist am Scheinen von innen und von außen", schwärmt Mike im Interview mit RTL. Leyla schmiedet bereits Babypläne...