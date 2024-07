Leyla Lahouar: Jetzt reicht es! Knallharte Abrechnung mit Kim Virginia

"Ich muss ehrlich sagen, dass ich ein bisschen schmunzeln muss", erzählt Leyla ihren Instagram-Fans. "Weil Mike und ich, wir sagen so ey, wir wollen zusammenziehen, wir suchen in Frankfurt. Presseartikel kommt: 'Leyla und Mike wollen ins Warme auswandern'. Und dann kommt einfach Kim von der Ecke und macht Lachsmileys!"

Und das passt Leyla überhaupt nicht in den Kram! Sie richtet das Wort direkt an Kim: "Girl, nur weil du jetzt Hals über Kopf - aus welchen Gründen auch immer - nach Dubai ausgewandert bist und dort nicht mal ‘ne eigene Unterkunft hast, Wohnung oder sonst was, sondern einfach dich eingenistet hast bei irgendjemandem, heißt es ja nicht, dass wir dasselbe machen wollen, Mausi? Also WIR suchen uns unsere EIGENEN vier Wände, in denen auch nur wir beide wohnen und unser Hund. Und das in Frankfurt. Wenn wir irgendwann mal auswandern sollten, dann ganz weit weg von dir!" Rumms! Was Kim wohl zu dieser deutlichen Botschaft sagt?