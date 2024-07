Leyla Lahouar: "Mike hat jetzt die Polizei gerufen!"

Leyla Lahouar (28) ist eigentlich ein positiver und gut gelaunter Mensch. Doch manchmal stößt auch eine Frohnatur wie sie an ihre Grenzen. Am Montag ist die Lage in ihrem Wohnhaus so eskaliert, dass ihr Freund Mike Heiter (32) sogar die Polizei rufen musste. Der Grund: Ein gestohlenes Paket! Auf Instagram macht die Reality-TV-Schönheit ihrem Ärger Luft ...