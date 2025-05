Leyla Lahouar & Mike Heiter: Baby-Outing! Das Geheimnis ist gelüftet

Baby-Überraschung bei Mike Heiter (33) und Leyla Lahouar (29)! Seit ihrer Teilnahme am Dschungelcamp 2024 sind sie ein Herz und eine Seele. Nur wenige Monate später folgte der Heiratsantrag – live im Fernsehen! Im Sommer dieses Jahres soll es schon so weit sein und Leyla und Mike wollen heiraten. Dass Kinder auch bereits in Planung sind, überrascht da nicht. Doch jetzt wird das Paar konkreter!