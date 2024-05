Leyla Lahouar & Mike Heiter: Erste Worte zum Horror-Crash!

Hierzu äußert sich das Paar zunächst nicht. Am Montagabend teilen die Beiden dann jedoch ein Video, in dem sie auf den Unfall eingehen und den schicksalhaften Abend Revue passieren lassen. "Uns geht es gut, wir hatten Glück im Unglück, wir hatten einen Schutzengel", stellt Mike Heiter zuallererst einmal klar. Das Paar hätte sich zum Glück "nichts Weiteres als ein paar Prellungen und Schürfwunden" von dem Unfall zugezogen.

Die beiden erklären, dass sie gerade auf dem Weg zu Paco, dem gemeinsamen Freund des Paares, gewesen seien, als der Unfall sich ereignete. "Wir wollten danach nach Paderborn gehen, weil er [Mike] dort einen Clubauftritt hatte", schildert Leyla. Das Paar hätte gerade an einer roten Ampel gestanden, als das Drama dann seinen Lauf nehmen sollte. "Wir standen an der roten Ampel und Mike hat noch gesehen, wie das Auto angerast kam", erinnert sich Leyla an die Sekunden vor dem Unfall. Die Ampel wurde Grün und das Paar dachte nicht weiter an das rasende Auto, schließlich würde dieses jetzt vor einer roten Ampel stehen. Doch die Fahrerin machte nicht halt, fuhr über rot und rammte mit "80 - 100 km/h" in ihre Beifahrerseite. "Es passierte alles so schnell irgendwie", erklärt Leyla.