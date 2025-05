Leyla Lahouar & Mike Heiter: Trennung statt Traumhochzeit? Das Drama spitzt sich zu

Mike Heiter meldet sich ebenfalls zu Wort und weist die Vorwürfe entschieden zurück. Er betont, dass er Leyla liebt und niemals ihre Beziehung aufs Spiel setzen würde. "Ich werde so was nie machen, ich habe so was noch nie gemacht, und das ist für mich unterste Schublade. So ein Mensch bin ich nicht!" erklärt er auf Instagram. Mike behauptet, er habe Leyla ständig über seine Aktivitäten informiert und versucht, sie anzurufen – jedoch ohne Erfolg.