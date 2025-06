Leyla Lahouar verrät Namen ihrer Tochter!

Zu dem Namen teilt Leyla dann auch gleich ganz persönliche Anekdote: "Ich war damals am Flughafen in Thailand und habe mir ein Getränk bestellt und statt Leyla stand dort Meila und in dem Moment habe ich mir gedacht so nenne ich meine Tochter irgendwann und ich finde, es ist ein Mix aus Leyla und Mike." Der Name "Meila" ist also nicht nur wunderschön, sondern auch voller Bedeutung! "Aber wer weiß, wie sie am Ende heißen wird, falls wir überhaupt eine Tochter bekommen."