Liebes-Überraschung: Julia Klöckner und Jörg Pilawa sollen ein Paar sein
Laut Medienberichten und Angaben aus ihrem Umfeld sollen Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und TV-Moderator Jörg Pilawa privat Zeit miteinander verbringen.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und TV-Moderator Jörg Pilawa.
© IMAGO / Michael Weber /
Es sind Schlagzeilen, die aktuell für Gesprächsstoff sorgen: Julia Klöckner (51), Bundestagspräsidentin, und Jörg Pilawa (59), einer der bekanntesten TV-Moderatoren Deutschlands, sollen sich nähergekommen sein. Wie die Deutsche Presse-Agentur meldet, wollen Freunde der beiden von einer privaten Verbindung erfahren haben. Demnach habe man sich bei einem Fest in Klöckners Heimatort Guldental kennengelernt – vorgestellt von gemeinsamen Bekannten.
Gemeinsame Auftritte – rein privat?
Den Berichten zufolge sind Klöckner und Pilawa mehrfach gemeinsam in ihrem Wahlkreis Bad Kreuznach gesehen worden. Dabei soll es sich um private Treffen handeln. Auch die Familien sollen sich, so heißt es, inzwischen kennen. Eine Bestätigung dieser Angaben durch die Beteiligten selbst liegt allerdings nicht vor.
Zurückhaltung vor den Kameras
Auf Anfrage der dpa verwiesen beide auf den Schutz ihrer Privatsphäre. "Kein Kommentar", heißt es übereinstimmend. Interviews oder detaillierte Aussagen zu einem möglichen Beziehungsstatus lehnen Klöckner und Pilawa ab.
Wer sind die beiden?
Julia Klöckner steht seit März als vierte Frau an der Spitze des Deutschen Bundestags. Zuvor war sie von 2018 bis 2021 Bundeslandwirtschaftsministerin unter Angela Merkel, danach wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion. Seit 2022 ist sie Bundesschatzmeisterin der CDU. Sie ist geschieden.
Jörg Pilawa wiederum gehört zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Fernsehens. Er moderierte Formate wie die "NDR Talk Show", "Frag doch mal die Maus", "Herzblatt" und "Das Quiz". Zuletzt kündigte Sat.1 eine neue Staffel von "Das 1%-Quiz – Wie clever ist Deutschland?" an. Pilawa spielte zudem in "Tatort" und "Großstadtrevier" mit und wurde unter anderem mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet. Er lebt seit rund dreieinhalb Jahren von seiner Frau getrennt und ist Vater von vier Kindern.
Nur Gerüchte – oder mehr?
Ob es sich bei den jüngsten Beobachtungen und Berichten tatsächlich um eine neue Beziehung handelt, ist nicht bestätigt. Fest steht nur: Die Spekulationen reißen derzeit nicht ab und die beiden geben zu ihrem Privatleben keinerlei Einblicke.
Dpa