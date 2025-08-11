Liebes-Überraschung: Julia Klöckner und Jörg Pilawa sollen ein Paar sein

Jörg Pilawa wiederum gehört zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Fernsehens. Er moderierte Formate wie die "NDR Talk Show", "Frag doch mal die Maus", "Herzblatt" und "Das Quiz". Zuletzt kündigte Sat.1 eine neue Staffel von "Das 1%-Quiz – Wie clever ist Deutschland?" an. Pilawa spielte zudem in "Tatort" und "Großstadtrevier" mit und wurde unter anderem mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet. Er lebt seit rund dreieinhalb Jahren von seiner Frau getrennt und ist Vater von vier Kindern.