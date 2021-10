Liliana Matthäus: Schwanger! Sie bestätigt die Baby-News

Liliana ist überglücklich

"Ich bin so happy, dass es jetzt passiert ist. Ich wollte nicht erst mit 40 Mutter werden. Und ich hatte immer diese Angst, dass ich den Sprung ins Familienleben verpassen könnte", verrät Liliana im exklusiven Interview mit "Bunte". "Aber jetzt bin im fünften Monat und habe endlich einen Mann an der Seite, der mit mir an dem gleichen Punkt steht wie ich. Ich werde Mutter! Damit geht für mich mein größter Traum in Erfüllung."

Liliana und ihr Liebster haben sich vor drei Jahren auf Ibiza kennengelernt. Aus Freundschaft wurde schnell Liebe! Nun freut sich das Paar auf den ersten gemeinsamen Nachwuchs: Ein kleines Mädchen! Glückwunsch!