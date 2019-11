Reddit this

Kennengelernt haben sich Lina Larissa Strahl und Tilman Pörzgen am Set von "Bibi und Tina 3". "Wir waren ziemlich schnell gute Freunde. Dass wir dann aber zusammenkamen, hat über ein Jahr gedauert", verriet die Schauspielerin und Sängerin gegenüber "Bravo."

Ein langer Weg zum Liebesglück für das junge Paar. Tilman Pörzgen erinnert sich: "Lina hat damals den ersten Schritt gemacht, nicht lockergelassen und mich quasi erobert. Ich finde, dass nicht immer der Mann den Anfang machen muss." Sie ergänzt: "Du hast aber den finalen Step gemacht. Ich saß ewig da und habe mich nicht getraut. Nach anderthalb Jahren hat er mich dann gefragt, ob ich seine Freundin sein möchte."

Als Lina Larissa Strahl und Tilman Pörzgen zusammengekommen sind, war sie gerade 18 Jahre alt, er 23. Im Dezember 2016 machten sie ihre Beziehung öffentlich. Dafür, dass ihre Liebe nun schon seit über drei Jahren hält, hat sie eine einfache Erklärung: "Dass ich mich immer auf ihn verlassen kann und er mich so liebt, wie ich bin. Und sein Gesicht ist auch ziemlich nice", sagt sie lachend.

Lina Larissa Strahl und Freund Tilman: Jetzt ein Baby?

Bei so viel Harmonie stellt sich natürlich die Frage: Plant das Paar bereits Nachwuchs? Einen gemeinsamen Hund namens Ilvie haben die beiden schließlich schon. Die Baby-Frage beantwortet Lina Larissa Strahl deshalb auch mit einem klaren Ja. "Auf jeden Fall. Schon als Kind war für mich klar, dass ich eine Familie mit mehreren Kindern haben möchte. Wie ist das bei dir, Tilman?"

Tilman Pörzgen sieht das ähnlich: "Bei mir ist der Wunsch erst in den letzten Jahren entstanden. Vorher wollte ich keine Kinder, aber jetzt kann ich mir das gut vorstellen." Wann genau es soweit ist, verraten die beiden allerdings nicht. Sie betont jedenfalls: "Wir lassen uns da aber Zeit."

Dancing on Ice: Offiziell bestätigt! Das sind die Kandidaten

Lina Larissa Strahl wurde bekannt als Hauptrolle Bibi in den "Bibi und Tina"-Verfilmungen. Seit sie 16 ist, tritt sie als Sängerin und Songwriterin unter dem Namen Lina im auf, gewann bereits mehrere Preise und eroberte mit drei Alben die Charts. Für die Sat.1-Show "Dancing on Ice 2019" wagte sich Lina Larissa auf die Kufen.

Tilman Pörzen wurde 1993 geboren und steht seit seinem neunten Lebensjahr vor der Kamera. Er wirkte bereits an einer Vielzahl von Filmen und Serien mit. Auf dem 2016 von seiner Freundin Lina Larissa Strahl veröffentlichtem Album "Official" ist er in zwei Liedern als Sänger zu hören.