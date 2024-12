Lindsay Lohan: Fiese Beauty-Lüge!

Wie hat sie das denn bloß hingekriegt? Eine gute Frage, die sich auch die Fans im Netz stellen! Und nicht wenige vermuten, dass da wohl ein geschickter Beauty-Doc am Werk war…

Umso überraschender ist Lindsays eigene Erklärung für ihre bizarre Rückwärts-Alterung: "Ich kümmere mich einfach sehr gut um meine Haut", flötete sie jetzt im Interview mit "Allure". "Morgens wasche ich mein Gesicht mit kaltem Wasser und creme es anschließend mit einer Feuchtigkeitscreme ein." Während sie dann ihren Matcha Latte schlürft, erledigen Augenpatches ihre Arbeit an den Tränensäcken…

Wie bitte, das soll alles sein?! Klingt zu schön, um wahr zu sein! Tatsächlich zweifeln auch Fachleute an der Aussage, Lindsays neuer Look sei das Ergebnis von ein bisschen Creme und kaltem Wasser: So vermutet etwa der Londoner Schönheitschirurg Jonny Betteridge anhand der neuen Bilder, Lindsay hätte sich ein komplettes Make-over gegönnt, inklusive Facelift, Oberlidstraffung, Nasenkorrektur, Lippenfiller und Augenbrauenlifting. Doch Lindsay schweigt und lächelt nur – mit strahlend weißen Zähnen…

Im VIDEO: Kinderstars, die böse abstürzten!