Lisa-Marie Straube & Akka: Das Baby ist da!

Das Baby ist da! Lisa-Marie Straube (23) und Furkan "Akka" Akkaya (23) sind zum ersten Mal Eltern geworden. Das teilt das verheiratete Paar mit ihren Followern auf Instagram: Mit den Worten "Welcome to our family" begrüßt Akka seinen Sohn auf der Welt und teilen dazu ein Foto ihres Neugeborenen, auf dem er einen Strampler mit der Aufschrift "I love dad" trägt.

Die frischgebackene Mutter teilt ein Foto von sich aus dem Krankenhausbett, wie sie ihr Baby in ihrem Arm hält: "Willkommen mein kleiner Babyboy", schreibt Lisa-Marie dazu. Das Gesicht ihres Sohnes wurde dabei in beiden Instagram-Storys mit einem Emoji verdeckt.